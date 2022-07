La célèbre militante sud-africaine contre l'apartheid et l'une des principales dirigeantes du Congrès national africain (ANC, au pouvoir), Jessie Duarte, est décédée dimanche matin, a annoncé son parti dans un communiqué. Née le 19 septembre 1953 (68 ans), Mme Duarte suivait un traitement contre le cancer et était en congé de maladie depuis novembre 2021, indique le communiqué. Autrefois assistante personnelle des icônes de la lutte pour la libération de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela et Walter Sisulu, elle occupait le poste de secrétaire générale adjointe de l'ANC depuis 2012. Elle avait été nommée secrétaire générale par intérim du parti à la suite de la suspension d'Ace Magashule en mai 2021. Le parti a déclaré que son décès était une "grande perte" pour sa famille, le mouvement démocratique et le pays dans son ensemble, tout en la félicitant pour son dévouement à une Afrique du Sud "unie, non raciale, non sexiste, démocratique, prospère et juste". Elle était une militante engagée pour l'égalité des sexes et s'était toujours engagée à faire avancer les droits des pauvres et des marginalisés, a-t-on ajouté.