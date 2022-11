L’Université des sciences et technologies d’Oran (USTO-MB) étudie avec ses partenaires économiques la problématique de l’adaptation des projets de fin d’étude de ses étudiants en cycle Master avec les problématiques relatives aux entreprises économiques, a-t-on appris samedi auprès de cet établissement d’enseignement supérieur. L’étude de lancement de projets de fin d’étude en Master dans différentes spécialités est en cours. Elle porte sur des projets non théoriques qui servent à résoudre des problèmes réels dans les entreprises économiques, selon le responsable du Bureau de liaison entre l'université et les entreprises économiques, Abdelkrim Miche. La semaine écoulée, une réunion entre un groupe d'ingénieurs en informatique de la branche "GP1Z" du groupe Sonatrach à Oran et les professeurs de la Faculté des mathématiques et de l’informatique, sous la tutelle du recteur de l'Université pour identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés et débattre de la possibilité d'orienter les projets de fin d'étude des étudiants du Master dans cette faculté pour trouver des solutions à ces problèmes. Cette question sera aussi débattue entre instituts et facultés de l’université les prochains jours avec d’autres entreprises économiques, a-t-on ajouté. Ces rencontres interviennent dans le cadre du renforcement des liens entre l’université et l’entreprise économique pour réaliser des travaux conjoints. Ce rapprochement permet à l’université d’être en contact avec son environnement socio-économique et ouvre la voie à l’entreprise économique pour bénéficier de connaissances entre étudiants et universitaires, selon Miche.