L’Opéra d’Alger "Boualem-Bessaih" a annoncé la reprise des ateliers de formation et de perfectionnement dans plusieurs disciplines artistiques, assurés par des professeurs "qualifiés et expérimentés", indique un communiqué de l’institution culturelle. Requérant l’âge de dix ans au moins, onze disciplines dans les arts de la scène sont au programme de ces cycles de formation dédiés notamment à la danse, à la musique, au chant, au théâtre et aux arts plastiques. La discipline de la danse renferme les genres traditionnel, Modern Jazz et classique pour fillettes, a indiqué la source, précisant que l’intégration aux ateliers de cette dernière section se fera sur audition, en fonction des places disponibles. Côté musique, les cours sont organisés autour de l’apprentissage du genre arabo-andalou et la maîtrise technique des instruments (piano, violon, guitare et clarinette) dans différents styles de musique, la musique classique notamment, précise le communiqué. Le chant polyphonique, l’art du comédien et la scénographie pour le théâtre, ainsi que les arts plastiques figurent également dans ce riche programme de formati on et de perfectionnement, dont les inscriptions sont en cours jusqu’au 30 septembre. Les ateliers de formation et de perfectionnement dans les disciplines des arts de la scène organisés à l’Opéra d’Alger visent essentiellement, selon la directrice générale de l’Opéra d’Alger, Fatma Zohra Namous Senouci, à "offrir des opportunités aux jeunes et à découvrir de nouveaux talents".