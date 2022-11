L'intergroupe parlementaire européen de solidarité avec le peuple sahraoui a tenu une réunion, lors de laquelle un exposé a été présenté par le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir, sur les derniers développements de la question sahraouie, notamment la poursuite de la guerre au Sahara occidental et l'échec du Conseil de sécurité à traiter la situation grave sur le terrain.

La rencontre tenue par l'intergroupe parlementaire européenne, sous la présidence de M. Andreas Sheider, en marge de la session plénière du Parlement européen (PE), tenue du 21 au 25 novembre dans la ville de Strasbourg, a permis l'évaluation des initiatives et des activités entreprises récemment en faveur de la défense de la cause sahraouie, indique l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Lors de cette rencontre, le diplomate sahraoui, Oubi Bouchraya Bachir a passé en revue les derniers développements de la question sahraouie aux plans national, régional et international.

Après avoir salué la position de l'Union africaine (UA) et l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le responsable sahraoui a affirmé que "la balle est désormais dans le camp de l'Europe, en vue d'éviter l'escalade et la dégradation de la situation sécuritaire dans une région sensible notamment pour la sécurité européenne et l'Afrique du Nord".

La délégation sahraouie a saisi l'occasion pour remettre une invitation aux membres de l'intergroupe parlementaire en vue d'assister aux travaux de la 46e Conférence de la Coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO), prévue les 2 et 3 décembre prochain à Berlin et de la Conférence parlementaire que tiendra le PE, ainsi qu'une autre invitation pour assister aux travaux du 16e congrès du Front Polisario prévu le 13 janvier prochain.

Au terme de la réunion, l'intergroupe parlementaire a décidé d'un plan d'action 2023, englobant un ensemble d'activités, d'initiatives et de visites sur le terrain.

En sus de Oubi Bouchraya Bachir, la délégation sahraouie comprenait le représentant du Polisario chargé de mission au sein de la représentation du Front en Europe ainsi que Bassiri Moulay Hassan, membre de la représentation du Front en Europe.