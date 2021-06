Plus de 300 ans après l'un des pires actes de vandalisme subi par une oeuvre d'art, l'intelligence artificielle est venue à la rescousse de "La Ronde de Nuit" de Rembrandt pour reconstituer les pans entiers qui avaient été coupés pour faciliter son transfert.

Cet immense tableau, parmi les plus connus au monde, a connu bien des épreuves. En 1715, il avait carrément été rogné pour être installé à l'Hôtel de ville d'Amsterdam.

Les visiteurs peuvent aujourd'hui le retrouver enfin dans son format d'origine: grâce à l'intelligence artificielle et à une petite copie datant du XVIIe siècle, des scientifiques sont parvenus à reconstituer les morceaux perdus qui ont ensuite été imprimés et replacés autour du chef d'oeuvre. "C'est vraiment passionnant à voir", confie à l'AFP le directeur du Rijksmuseum, Taco Dibbits. "Parce vous connaissez cette oeuvre depuis votre enfance, et vous sentez comme si vous étiez soudain revenus 300 ans en arrière".

La reconstitution révèle le dynamisme de la composition originelle de Rembrandt. Elle décale du centre du tableau vers le côté les deux personnages principaux, le capitaine de la milice bourgeoise d'Amsterdam Frans Banning Cocq et son lieutenant Willem van Ruytenburch, explique M. Dibbits.

Parallèlement, les silhouettes perdues de deux hommes et d'un petit garçon ont été restaurées du côté gauche où une bande de 60 cm avait été découpée, amputant l'oeuvre. Elle mesurait quand même toujours 3,79 mètres sur 4,36 m.

Le Rijksmuseum, qui vient de rouvrir ses portes à la faveur d'un assouplissement des mesures contre le coronavirus, conservera en place ces panneaux reconstitués durant trois mois dans le cadre d'une vaste restauration de l'oeuvre, entreprise en 2019 et retransmise en direct sur internet.

- "L'IA à l'école de l'art"

Rembrandt a peint "La Ronde de Nuit" en 1642, une commande de Cocq, bourgmestre et chef de la garde civile d'Amsterdam pour portraiturer les officiers et membres de sa milice.

Accroché pendant 73 ans à la Maison des Arquebusiers, siège de la milice bourgeoise, le tableau a été transféré à l'Hôtel de ville d'Amsterdam pour y être installé entre deux portes mais "il ne rentrait pas", raconte M. Dibbits.

"Les gens qui l'ont déménagé ont alors décidé de le couper et ont vraiment pris des ciseaux pour tout simplement le découper sur chacun des quatre côtés". Les pans ainsi ôtés n'ont jamais été retrouvés.

Ce n'était que le premier des sévices subis par "La Ronde de Nuit", attaquée à coups de couteaux en 1911 par un homme, évacuée avec 30.000 autres oeuvres et cachée durant la Deuxième guerre mondiale --sa dernière cache a été une grotte de Maastricht (Sud)--, puis tailladée de nouveaux coups de couteaux par un déséquilibré en 1975 et aspergée d'acide en 1990.

La reconstitution des morceaux manquants a pu s'effectuer grâce à une copie de bien plus petite taille effectuée au XVIIe siècle par l'artiste Gerrit Lundens --au style et aux couleurs toutefois différents avec une perspective légèrement modifiée.

La solution a été de "mettre l'intelligence artificielle à l'école de l'art", résume Robert Erdmann, un scientifique du Rijksmuseum à la tête du projet.

- "Rembrandt surprend toujours"

"Pour faire en sorte que ça marche, j'ai entraîné trois réseaux neuronaux différents afin de contribuer au processus, une intelligence artificielle où nous pouvons enseigner à l'ordinateur en lui donnant des exemples", dit à l'AFP M. Erdmann.

L'ordinateur a comparé l'oeuvre d'origine à la copie et, après avoir appris le style de Rembrandt, a été mis au travail pour reconstituer les morceaux perdus. L'imitation a été si réussie que la machine a même copié les minuscules fissures observables à la surface de l'oeuvre, selon M. Erdmann.

L'image a ensuite été imprimée sur toile, vernie puis installée sur quatre cadres métalliques tout autour du tableau.

"C'était un vrai bonheur" de voir l'oeuvre ainsi restaurée, dit M. Erdmann. "Cela change vraiment la composition dans son intégralité".

"L'essentiel, c'est que Rembrandt continue de nous surprendre, il continue de faire des choses auxquelles on ne s'attend pas", souligne M. Dibbits.