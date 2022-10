Le développement de l'hydrogène vert sera au cœur du programme des conférences de la 12ème édition du Salon international des énergies renouvelables (ERA), prévu au Centre des conventions d'Oran du 24 au 26 octobre, a-t-on appris des organisateurs. Un cycle de conférences, présentées par des experts et spécialistes, nationaux et étrangers, sur la thématique des énergies renouvelables, est prévu en marge de cette 12ème édition du salon ERA, indique un communiqué de presse de l'agence organisatrice "Myriade Communication". Le développement de l'hydrogène bénéficiera d'un intérêt particulier dans le cadre de ce cycle de conférences, ajoute le texte. "Nous avons programmé deux conférences sur ce thème. La première portera sur l'hydrogène vert et sera donnée par un expert des Pays-Bas, tandis que la deuxième sera sur la problématique du marché mondial de l'hydrogène et les opportunités pour l'Algérie. Elle sera abordée par un expert de Sonatrach", ont précisé les organisateurs. Des communications aborderont, par ailleurs, la question de la transition énergétique, un des domaines prioritair es de l'action gouvernementale, ainsi que l'efficacité énergétique. Le salon, qui accueillera un grand nombre d'acteurs énergétiques majeurs nationaux et internationaux, dont les grands groupes Sonatrach, Sonelgaz, Totalénergie, Groupe Gica, Zergoun Green energy, sera marqué par une forte participation du Royaume des Pays-Bas, avec une importante délégation d'investisseurs, a-t-on fait savoir. Cette nouvelle édition, organisée sous le thème : "La transition énergétique pour une croissance verte", est organisée en appui au plan d'action du gouvernement dans le volet du développement des énergies renouvelables et efficacité énergétique, conclut le document.