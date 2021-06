Dans une déclaration à la presse, en marge du coup d'envoi des épreuves du baccalauréat (session 2021), M. Ouadjaout a précisé que "le ministère a opté cette année pour le recrutement sur titre conformément à la loi", soulignant que "la chance sera donné aux enseignants contractuels de participer à ce concours en tenant compte de l'expérience et du diplôme".

Les détails du concours, notamment en ce qui concerne les besoins dans les matières concernées, n'ont pas encore été définis, a-t-il ajouté.

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'"accorder un intérêt majeur à l'encadrement sanitaire", surtout dans le contexte de la pandémie de Covid-19, appelant à intensifier le contrôle sanitaire et à veiller à assurer aux élèves le transport scolaire et des repas chauds, de même que des structures sportives et de loisirs.