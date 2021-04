La présidence de la République sahraouie a rendu publique, jeudi, une déclaration affirmant que l'état de santé du président, Brahim Ghali, n'est pas "préoccupant" et qu'il se rétablit après avoir été atteint par le coronavirus. "Le président de la République, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, se trouve sous traitement et assistance sanitaire depuis plusieurs jours, suite à son infection par le Covid-19", a indiqué un communiqué de la présidence sahraouie, cité par l'agence de presse SPS. La présidence sahraouie "porte à la connaissance de tous les militants et militantes, que l'état de santé du président de la République n'est pas préoccupant et qu'il se rétablit", ajoute le communiqué.