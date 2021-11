Le 14 novembre - Journée mondiale du diabète - est une date importante pour tous ceux qui, travaillent sur le diabète chez Sanofi. A cette occasion Sanofi rend hommage au travail de Banting et Best, qui ont été les premiers à utiliser l'insuline pour traiter le diabète, et aux générations de médecins et de scientifiques qui les ont suivis. En empruntant une nouvelle voie, ils ont transformé le diabète, d'une maladie qui mettait fin à la vie à une maladie qui peut être gérée efficacement. Aujourd’hui, cette pathologie affecte près de 537 millions de personnes dans le monde dont une prévalence en Algérie de près de 14.4%. Grâce à un diagnostic plus précoce et à l'accès à une large gamme d'options de traitement, le diabète ne définit plus la vie des patients. Le Ministère de la Santé et Sanofi ont renouvelés leur partenariat à travers la signature en novembre 2021 de la convention « Chemin de la prévention ». Ce partenariat porte sur les activités de dépistage et de prévention, à travers deux cliniques mobiles dédiées à la prévention du diabète et de l’hypertension artérielle, qui sillonnent tout le territoire national depuis 2015. Pour rappel, grâce à ce partenariat réussi dans le domaine de la santé, 96 Campagnes de sensibilisation et de dépistage ont été réalisées sur le diabète, l’hypertension artérielle, l’hyperlipidémie et leurs complications sur 32 Wilayas. Près de 36 000 visiteurs ont été accueilli à travers le territoire. Ces visiteurs ont pu bénéficier d’un bilan complet à travers des consultations, des séances d’éducation thérapeutique, sensibilisation et prévention dans le diabète et l’hypertension artérielle. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le diabète, le Ministère de la Santé, en partenariat avec les laboratoires Sanofi Algérie a organisé deux campagnes de sensibilisation et de dépistage ouvertes au grand public du 13 au 17 novembre 2021 au niveau de la place Kennedy El Biar en partenariat avec le service de médecine interne de Birtraria et du 14 et 15 Novembre 2021 au niveau de l’esplanade Riad El Feth à Alger. A cet effet, une cérémonie officielle pour la célébration de la découverte des cent ans de l’insuline ainsi que de la journée mondiale du diabète a été organisée le 14 novembre 2021 en présence de Pr Abderrahmane Benbouzid, Ministre de la Santé et du représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au niveau de l’esplanade de Riadh El Feth. En cette année du centenaire de la découverte de l'insuline, nous sommes fiers de nous appuyer sur l'héritage de Sanofi, l'un des principaux innovateurs du siècle dernier. Notre ambition est que toutes les personnes vivant avec le diabète aient un accès égal à l'innovation, aux médicaments et aux solutions au cœur d'un écosystème plus large et plus complet qui couvre les traitements avec un soutien personnalisé, la sensibilisation et le dépistage précoce du diabète. Tout cela vise à aider chaque personne vivant avec le diabète à obtenir de meilleurs résultats, tout en contribuant à réduire le coût des soins à long terme. La réalisation de toutes ces activités depuis près d’un quart de siècle en Algérie est une affirmation de notre engagement, en tant qu’entreprise citoyenne et responsable, à agir en faveur du patient algérien, pour une prise en charge optimale qui est le motivateur commun à toutes nos actions.