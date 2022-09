Des unités de l'armée sahraouie ont poursuivi mardi leurs opérations contre les positions des forces marocaines dans les secteurs de Mahbès et Haouza en menant de "violentes" attaques qui ont occasionné des pertes "considérables" à l'occupant sur le plan humain et matériel, selon le communiqué militaire N 636 du ministère de la Défense sahraoui. Des unités de l'armée sahraouie ont bombardé, selon la même source, des positions des forces d'occupation marocaines dans les régions de Laksiben et de Fiin dans le secteur de Haouza. Des détachements avancés de l'armée sahraouie ont aussi exécuté des attaques ciblant les positions des forces d'occupation marocaines dans les régions de Aoudi El Dhamran, dans le secteur de Mahbès, a-t-on ajouté de même source. Des unités avancées de l'armée sahraouie avaient mené lundi des opérations militaires contre les positions de l'armée d'occupation dans le secteur de Bakari et dans la région d'Oum Dkan. Les attaques de l'armée sahraouie se poursuivent, ciblant les positions de l'armée d'occupation marocaine qui a s ubi des "pertes considérables sur le plan humain et matériel", le long du mur de sable, conclut le communiqué.