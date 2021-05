Selon le communiqué rapporté par l’Agence de presse sahraouie (SPS), "les unités de l'APLS ont bombardé, jeudi 6 mai, les positions des forces de l'occupation marocaine dans les secteurs d'El Farsia et de Mahbès.Vendredi, des unités de l'armée sahraouie ont mené des bombardements ciblant les forces de l'occupation marocaine campées dans les régions de Tenouachad et Ross Sabti dans le secteur de Mahbès et dans celle de Kalb Nas dans le secteur d'Aousserd.

Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, conclut le communiqué.