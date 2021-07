Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé lundi soir au Cercle national de l`Armée à Béni Messous, au nom du Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, une cérémonie d'échange de vœux en l'honneur de cadres supérieurs de l'ANP, en activité ou à la retraite et de hauts responsables de l'Etat.

La cérémonie a été organisée en hommage aux vaillants chouhada, qui se sont sacrifiés pour que les enfants de la patrie puissent vivre dans la dignité et jouir de la liberté et de la souveraineté, et à l'occasion des festivités commémorant le 59e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

Ont pris part à cette cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'Armée nationale populaire marquant les illustres dates de la glorieuse histoire du pays, le Président du Conseil de la nation, le Président du Conseil constitutionnel et le Premier ministre, ainsi que des personnalités nationales et des moudjahidine.A cette occasion, les présents ont écouté l'hymne national interprété par une troupe musicale de la Garde Républicaine, et ont suivi un film documentaire intitulé "Algérie, terre de la dignité et de la fierté". La cérémonie a été clôturée avec de magnifiques feux d'artifice.