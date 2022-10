La Cour constitutionnelle algérienne a été plébiscitée, jeudi à Bali (Indonésie), pour représenter l'Afrique au niveau du Bureau de l'Assemblée générale de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle a été plébiscitée à l'unanimité des pays africains à l'issue des travaux de la 5e Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle tenue en Indonésie du 5 au 7 octobre avec pour thème "La justice constitutionnelle et la paix", .

Dans une déclaration à la Télévision algérienne, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj a affirmé que le plébiscite de l'Algérie pour représenter le Continent africain au niveau du Bureau de l'Assemblée générale de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle se veut "un grand honneur pour le pays et un succès pour la Cour constitutionnelle", relevant que les Africains "ont convenu de cette sélection".

Il s'est dit convaincu que l'Algérie "défendra le droit de développement pour les Africains bien que ce thème n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de la Conférence", rassurant, par ailleurs, que les travaux de la prochaine conférence mondiale sur la justice constitutionnelle "penchera sur ce sujet".

Pour rappel, M. Belhadj qui participera à cette conférence à l'invitation de son homologue indonésien et secrétaire général de la Conférence, présidera la première séance sur "Les sources et le mandat judiciaire".

La Cour constitutionnelle a également participé aux travaux de la réunion conjointe de l'Association asiatique des Cours constitutionnelles et des instances judiciaires africaines, tenue à la veille de la 5e Conférence mondiale coïncidant avec l'anniversaire de la Conférence de Bandung (1955), en tant que deuxième représentant du continent africain.

Le président de la Cour constitutionnelle a été accompagné, lors de cet évènement, des deux membres de la Cour constitutionnelle, Mesbah Menas et Abdelwahab Kherief.

La 5e Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle regroupe actuellement "119 Cours, Conseils constitutionnels et Cours suprêmes d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud, d'Asie et d'Europe, et constitue une occasion d'échanges de vues et d'expériences entre les différentes instances constitutionnelles du monde dans le domaine de la justice constitutionnelle, en tant qu'élément essentiel de la démocratie, des droits de l'homme et de l'Etat de droit".