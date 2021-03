"L'Algérie condamne vigoureusement la série d'attaques des derniers jours perpétrées contre le district de Palma dans la province de Cabo Delgado, au Nord du Mozambique, et ayant fait plusieurs morts parmi la population civile", a précisé le MAE dans son communiqué.

"En ces douloureuses circonstances, l'Algérie présente ses vives condoléances aux familles endeuillées, réitère sa solidarité pleine avec le gouvernement mozambicain, et demeure convaincue que le peuple frère du Mozambique, forgé par les expériences et les épreuves qu'il a endurées, saura faire face, dans l'unité et la stabilité, aux défis immenses qu'impose ce fléau international", a conclu le communiqué du MAE.

Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans une série d'attaques terroristes d'ampleur depuis mercredi à Palma, dans le nord du Mozambique, selon le gouvernement mozambicain.