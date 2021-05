L'administration du président américain Joe Biden a informé le Congrès qu'elle versera 10 millions de dollars aux Palestiniens, dans le but de soutenir le processus de paix dans la région, ont rapporté samedi des médias. L'annonce américaine de cette aide intervient en pleine escalade des tensions entre les Palestiniens et l'occupation. Vendredi, le Département d'Etat américain a annoncé que l'aide en question "fait partie d'un programme d'aide de plus de 100 millions de dollars, qui a été alloué au début de cette année aux Palestiniens". Washington devrait fournir l'aide aux Palestiniens cette semaine, selon ce qui a été cité par l'agence américaine "Associated Press". Le département d'Etat n'a cependant pas précisé quelles parties recevront cette aide, selon la même source. Par ailleurs, le ministère palestinien de la Santé à Ghaza a annoncé, vendredi soir, que le nombre de victimes des violents raids sionistes

lancés contre la Bande depuis lundi soir s'est élevé à 126 morts, dont 31 enfants et 20 femmes, en plus de 950 blessés. La situation dans tous les territoires palestiniens a explosé, suite auxattaques "brutales" commises par la police et les colons, depuis le 13avril, à El Qods, notamment dans la zone de Bab al-Amoud et de la mosquée Al-Aqsa et ses environs, et dans le quartier de Sheikh Jarrah.