Kia Motors Algérie procèdera au lancement d’une opération SAV sous le thème « KIA UTILITAIRES DAYS » et qui touchera la gamme des utilitaires (KIA K2700 et le KIA PREGIO) à partir du Dimanche 13 Juin, et qui se prolongera jusqu’au jeudi 01 Juillet.

Durant toute cette opération, KIA MOTORS ALGERIE proposera aux clients un diagnostic gratuit de leurs véhicules utilitaires (K2700 et PREGIO) pour chaque admission dans ses ateliers ainsi que des remises allant jusqu’à 50 % sur les pièces de rechange.

(Offre valable dans la limite du stock disponible, et sur le KIA K2700 et le KIA PREGIO). ADRESSE MAPS : https://goo.gl/maps/pkWnPa44JkYPcUL6A

Centre de Maintenance Véhicules KIA & Vente Pièces de Rechange

Horaires d'ouverture :

Du Dimanche au Jeudi : De 08h à 19h

Samedi : De 08h à 14h

Contacts :

Atelier :

Fixe : 023 81 92 02

Mobile : 0555 622 487/ 0555 622 488 /0555 017 796.

Magasin :

Fixe : 023 81 91 35

Mobile : 0555 62 26 22/ 0555 62 24 29 / 0560 01 12 27

Quick Service du Caroubier

Contacts :

Quick Service : 0555 070 534 / 0555 622 447

Magasin : 0555 622 460 / 0560 987 974