La sélection algérienne de karaté, participant au Championnat d'Afrique du Nord (kata et kumité) du 9 au 11 septembre à Tunis, a récolté 46 médailles dont 14 or, après deux jours de compétition dans les catégories cadets, juniors et séniors/garçons et filles. Au cours de la 2è journée (samedi) de cette compétition qui s'achève ce dimanche, les karatékas algériens ont remporté 32 médailles (9 or, 6 argent, 17 bronze) contre 14 médailles (5 or, 2 argent, 7 bronze) décrochées lors de la première journée. La sélection algérienne est présente avec 78 athlètes dans ce rendez-vous sportif regroupant 323 concurrents d'Algérie, de Tunisie, d'Egypte, de Libye et de Mauritanie, et organisé sous l'égide de l'Union des Fédérations africaines de karaté. La compétition organisée à Tunis constitue une étape de préparation pour les pays d'Afrique du Nord, en prévision des prochaines échéances internationales dont le championnat du monde des jeunes catégories prévu en Turquie.

Les médailles algériennes de la première journée:

Médailles d'or: Kichou Ala Eddine, Ghodbane Hiba t Allah, Ziad Youcef, Equipe kata juniors garçons et Equipe kata juniors filles.

Médailles d'argent: Hachemi Khadidja et Abdeslam Hichem

Médailles de bronze: Kara Nour Alyaqine, Dernouni Salah Eddine, Benlatrache Badr Eddine, Habta Amani, Sameur Lina, Gouri Abderrazak et Riane Boularas.