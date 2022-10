Jumia Algérie a annoncé, hier à Alger, le lancement du Black Friday, son grand événement de l’année, du 4 au 30 novembre prochain. “Des promotions, ventes flash, réductions sur commande, codes promo, jeux et cadeaux sont au programme sur Jumia et Jumia Food”, a indiqué Tanguy Leriche, Directeur Général Jumia Algérie, lors d’une conférence de presse. Leriche a souligné que “le Black Friday est devenu désormais un rendez-vous très attendu par les consommateurs. C’est un moment très important pour tout l'écosystème de l’e-commerce en Algérie”. “Le Black Friday est une campagne très particulière pour tous les acteurs ; du livreur, au vendeur, jusqu’au logisticien. C'est le moment où tout le monde a un seul objectif, apporter les meilleures offres aux consommateurs et en faire un moment de fête”, a-t-il expliqué, avant d’ajouter qu’“avec le contexte actuel compliqué, nous avons envie d’apporter des solutions nouvelles avec tous nos partenaires pour soulager le quotidien des Algériens”.

-Tous les acteurs économiques concernés

Le Black Friday n’apporte pas de la valeur au consommateur uniquement ; il est aussi un moment très important pour des milliers de vendeurs et partenaires. Micro-entrepreneurs, grandes marques, artisans et autres PME peuvent rendre leurs produits disponibles sur les 58 wilayas du pays et profiter de cette opportunité pour se faire connaître et atteindre de nouveaux clients. “Pour cette nouvelle édition, Jumia Algérie est fière de compter parmi ses nombreux partenaires le champion local Iris avec sa gamme de petit et gros électroménager ainsi que Nike et le groupe Seb”, s’est félicité Leriche. L’objectif du leader du e-commerce en Algérie est d’accompagner les consommateurs à travers des achats astucieux avec des offres attrayantes sur plus de 70 000 produits utilisés quotidiennement. Durant ce mois de fête, Jumia met en avant des offres promotionnelles sur les catégories préférées des consommateurs. Ces derniers pourront se procurer de nombreux produits de l’électroménager (télévisions, réfrigérateurs, machines à laver et petit électroménager), de la mode (vêtements, chaussures, accessoires, hommes, femmes et enfants), et bien sûr l’électronique et tout ce qu’il faut pour la maison. La livraison est assurée en 24h sur plusieurs villes : Alger, Oran, Constantine, Sétif et Tizi Ouzou.

-Jumia renforce son réseau commercial au sud

Pour garantir le meilleur service et assurer une large couverture du pays, les équipes de Jumia livrent dans les 58 wilayas du pays. Le réseau de livraison est aussi devenu de plus en plus dense avec l’ouverture de nouveaux points de retrait dans le grand sud, pratiques et moins chers. A travers cet élargissement du réseau, de nombreux produits sont désormais disponibles au grand bonheur des consommateurs.

-Quelle évolution du e-commerce en Algérie ?

Le Black Friday prouve la tendance de l’augmentation de l’achat en ligne. Celle-ci se confirme surtout auprès des jeunes puisque plus de 50% des 18-24 ans de la région MENA achètent plus en ligne aujourd’hui qu’avant la pandémie. Le paiement en ligne se démocratise progressivement sur Jumia qui a entrepris beaucoup d’efforts pour faciliter son adoption. Jumia offre ainsi la possibilité de payer via la carte Edahabia et CIB. “Nous faisons des promotions spécifiques à ce moyen de paiement pour encourager son utilisation car nous croyons que le consommateur va de plus en plus rechercher une expérience digitale de bout à bout en commandant et payant sur internet”, a expliqué Leriche. L’accompagnement des clients passe forcément chez Jumia par le développement des dernières techniques et compétences dans le domaine du digital avec notamment le growth marketing et l’intelligence artificielle.