Pas moins de 25 interventions chirurgicales en gynécologie-obstétrique ont été effectuées cette semaine à El-Oued dans le cadre du jumelage entre l’établissement hospitalier spécialisé EHS- Mère-Enfant "Bachir-Bennacer" (El-Oued) et l’établissement public hospitalier "EPH-Bologhine Ben Ziri" (Alger), a indiqué dimanche la direction de la Santé et de la Population (DSP). Ciblant des femmes issues de familles défavorisées présentant des maladies liées à la procréation, ces opérations ont été assurées, trois jours durant, par un staff médical spécialisé composé de cinq gynécologues obstétriciens et des anesthésistes-réanimateurs, en plus de paramédicaux, sous le supervision du Pr. Amel Debbih de l’EPH-Bologhine Ben Ziri", a indiqué Dr. Abdelkader Laouini, médecin-coordinateur à la DSP d’El-Oued. L’initiative a été mise à profit pour organiser aussi des consultations médicales au profit de 116 femmes, dont 12 diagnostics par endoscopie, préalables à d’éventuelles interventions chirurgicales, a-t-il ajouté. Le programme de cette action a prévu, en marge des interventions chirurgical es et des consultations, une session de formation sur la prise en charge médicale des cas de malades en gynécologie-obstétrique, au profit de praticiens généralistes et de sages-femmes de la maternité relevant de l’EHS-Bachir Bennacer, encadrée par cinq spécialistes. L’EHS Mère-Enfant Bachir Bennacer a arrêté pour cette année un programme prévoyant l’organisation de plus de 30 actions de jumelage médico-chirurgicales.