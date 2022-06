Plusieurs représentations théâtrales autour de la thématique de l'enfance sont au programme de ces journées, notamment la pièce "Vivons ensemble en paix", mise en scène par Lasfar Bekhaled et produite par la troupe théâtrale Kateb-Yacine de Sidi Bel Abbes.

A l'ouverture de cette manifestation, la place Mohamed-Touri accueillera une activité didactique récréative de l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA), en collaboration avec la commune de la Casbah.

Parmi les autres pièces au programme, il y a lieu de citer "Mamlaket El-Hacharat" (royaume des insectes), mise en scène par Souhil Boukhedra sur un texte de Souhil Chebli et produite par le Théâtre régional d'El-Eulma, "Kitab El-Ajayeb" (le livre des merveilles), mise en scène par Boubkeur Ben Aïssa sur un texte de Yakoub Bilal et produite par une troupe de Sidi Bel Abbes en collaboration avec leur Théâtre régional, et "Khayal" (imaginaire) écrite et mise en scène par Seifeddine Bouha et produite par le Théâtre régional de Souk Ahras.

Ces Journées théâtrales pour enfants seront, par ailleurs, marquées par un spectacle musical animé par l'amie des enfants Najwa et la remise des prix du concours de "la meilleure expression du rêve de l'enfant africain" à l'occasion de la Journée de l'enfant africain.