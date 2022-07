L'ambassade d'Algérie en Belgique, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, a organisé les journées culturelles algériennes, les 13 et 14 juillet courant, à l'Institut européen de la culture arabe à Bruxelles, dans le cadre des festivités de la célébration du 60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. A cette occasion, ont été exposées 19 oeuvres de 13 artistes peintres, plasticiens et photographes algériens que sont: Mohamed Chafaouzzani, Hakim Tounsi, Narimane Ghlamallah, Younes Kouider, Nouredine Chegrane, Amel Laimeche, Noureddine Hamouche, Mohamed Azzoug, Orkia Marghiche, Nedjoua Seraa, Karim Nazim Tidafi, Hadjeb Douadi et Merine Hadj Abderrahmane. Ont également été projetés au public, les films algériens de court métrage: "Les Tisseuses de liens" de Mourad Hamla, le long métrage "Héliopolis" de Djaffar Gacem, le thriller "Le sang des loups" de Amar Sifodil, ainsi que les documentaires nationaux "Emir Abdelkader" de Salem Brahimi, et "Algérie vue du ciel" de Yann Arthus-Bertrand.Les journées culturelles ont été clôturées par des oeuvres musicales, jouées par l'orchestre à cordes belge "Boho Strings" qui se produit également samedi 16 juillet 2022, à 17h00, au "Walden Festival" de Bruxelles.