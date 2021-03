Les rassemblements et les marches auront lieu dans les villes où la police de l'occupation avait tiré, tuant six palestiniens, et blessé de nombreux d'autres qui avaient protesté contre la saisie des milliers de dunums de leurs terres, selon Wafa.

Les principaux événements auront lieu dans l'après-midi au niveau des villes de Sakhnin, Al Rabeh, Deir Hanna, Kafr Kanna et Taybeh, toutes dans le nord des territoires de 1948.

Les participants à ces rassemblements se recueilleront aussi sur les tombes de leurs enfants et proches tués par la police d'occupation, avant un rassemblement prévu dans la ville d'Arrabeh.

Les Palestiniens commémorent chaque année la Journée de la Terre, depuis le 30 mars 1976, en hommage à ceux qui ont été tués en défendant leurs terres confisquées illégalement, et se révoltant contre l'exil et la judaïsation.

A la veille de la commémoration du 45ème anniversaire de la Journée de la terre, l'entité sioniste poursuit sa politique expansionniste, durement subie par les Palestiniens, confrontés à des arrestations arbitraires et aussi à la propagation de la pandémie de Covid-19.

Les forces d’occupation israéliennes ont arrêté la nuit dernière 10 palestiniens, de plusieurs régions en Cisjordanie occupée, selon une source locale, citée par WAFA.

Dans un communiqué de presse publié mardi, le club du prisonnier Palestinien a fait savoir que les forces d’occupation avaient pris d’assaut la ville de Salfit, avant d’arrêter trois palestiniens.

Deux autres ont été arrêtés dans le gouvernorat de Ramallah, au centre de la Cisjordanie occupée, un à la ville d’Al Khalil, trois à Jénin, et un autre à la ville d'Al-Ram, au nord d'Al-Qods occupée.

Les forces d'occupation effectuent presque quotidiennement des agressions et attaques, contre les Palestiniens dans le but de les contraindre à quitter leurs terres et leurs maisons, au profit de l’expansion coloniale.

Les Palestiniens se préparent pour la commémoration de la Journée de la terre qui est célébrée depuis le lancement de larges contestations le 30 mars 1976 contre la confiscation des terres de 1948, l’exil des familles, et de la judaïsation, au bénéfice de la construction de plusieurs colonies.

Les actions de cette journée avaient débuté après la saisie des autorités de l’occupation des milliers des dunums des terres palestiniennes de 1948, ce qui avait provoqué une grève générale et des manifestations en Galilée et au Néguev, conduisant à l’éclatement des affrontements, causant le martyre de six palestiniens, blessant et arrêtant des centaines d'autres.