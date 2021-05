Ont pris part à cette rencontre organisée par le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) et l'ENA, des membres du Gouvernement, des conseillers du président de la République, des responsables d'organismes publics, des gestionnaires d'entreprises publiques, des enseignants, ainsi que des élus locaux, des acteurs de la société civile, des représentants d'organisations syndicales et du patronat.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux, M. Djerad a souligné que "l'éthique n'est pas seulement une question de principes et de valeurs mais aussi un ensemble de règles juridiques qui doivent être instaurées pour construire un système de gouvernance cohérent et crédible".

"Vu la dimension stratégique de l'éthique, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'a placée parmi les priorités de son programme", en "consacrant un axe sur la moralisation de la vie publique et la consolidation de la bonne gouvernance", a affirmé le Premier ministre.

Le programme de cette rencontre prévoit des conférences, suivies de débats autour de plusieurs axes liés à l'éthique dans l'administration et l'entreprise publiques dont "L'éthique dans les systèmes de formation et d'enseignement", "la moralisation de la vie publique et les conflits d'intérêts et "l'éthique et la relance économique".

Cette journée d'étude vise à enrichir le thème de l'éthique par l'échange d'expériences entre universitaires et professionnels en vue de sortir avec des recommandations permettant l'élaboration d'une charte éthique pour développer la gestion administrative en Algérie.