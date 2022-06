Le ministre a indiqué, dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya en compagnie du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi que l’ensemble des structures de transport de base y compris la nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Oran "Ahmed Benbella" et le port d’Oran sont prêts pour la 19e édition des Jeux méditerranéens, faisant observer qu’il y a "une vision prospective de ces structures à l’horizon 2030 et 2040".

"Le secteur des transports accompagne cette vision et objectifs par l’appui de plans de transport pour un nombre de navette aériennes et maritimes que nous renforcerons prochainement par le transport urbain", a-t-il déclaré dans ce sens.

En ce qui concerne l’investissement dans le secteur des transports, M. Moundji a signalé la réception, jusqu’à présent, de 23 dossiers d’investissement dans les transports aérien et maritime dont certains ont eu l’accord de principe, invitant, dans le sillage, ces investisseurs à "se rapprocher du ministère de tutelle pour compléter leurs dossiers".

Au passage, il a rappelé la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant sur l’acquisition de 15 avions et le renforcement de la flotte maritime "qui revêt une dimension importante dont l’objectif est de soutenir la flotte algérienne et permettre l’Algérie, à travers ses infrastructures de dimension internationale, à savoir les ports, les aérogares, de bénéficier d’une base et d’un espace économique considérables", relevant que son département a entamé les procédures préliminaires.

Moundji a souligné également que son département ministériel œuvre à apporter son soutien au ministère du Tourisme et de l’Artisanat pour promouvoir la "destination Algérie" à travers un partenariat des compagnies aériennes et différents moyens de transport.

Lors de sa visite à la nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Oran "Ahmed Benbella" à Es-Sénia, le ministre a insisté sur l’amélioration de l’exploitation et de la gestion de cette infrastructure ainsi que sur la bonne prise en charge des passagers nationaux et étrangers, ou encore les pèlerins.

La nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Oran se veut la "porte d’entrée" de l’Algérie, à la faveur des Jeux méditerranéens où elle devra accueillir la majorité des délégations et les participants sportifs à cette manifestation sportive internationale.

A noter l’achèvement des essais techniques de la nouvelle aérogare de l’aéroport qui a touché 31 lots, à l’instar des cabines télescopiques (passerelles), les escalators, le matériel de climatisation, les pompes, la sonorisation, l’éclairage intérieur et extérieur, les carrousels et autres.

La capacité de traitement de cette nouvelle aérogare, réalisée par l’entreprise Cosider construction, est estimée à 3,5 millions de passagers/an extensible à 6 millions.

Cet édifice dispose d’une zone de transit s’étendant sur une superficie de 4.000 mètres carrés et fonctionnant aux standards internationaux.

L’éclairage à l’intérieur de cette structure vitale utilise l’énergie solaire. Une structure qui se distingue, à l’échelle africain, comme étant le premier aéroport utilisant cette nouvelle technique. A noter l’installation à la toiture de 4.550 panneaux photovoltaïques de haute qualité sur une superficie de 14.500 mètres carrés, permettant la récupération de 25 pour cent d’énergie solaire pour alimenter l’aérogare d’Oran.

Cette aérogare dispose d’un parking de trois (3) étages d’une capacité de 1.200 véhicules, de même qu’un autre parking à l’extérieur de même capacité.

Le ministre s’est rendu par la suite à l’Entreprise portuaire d’Oran (EPO) pour visiter différentes structures et services commerciaux y compris le projet d’extension du terminal à conteneurs dont les travaux ont été achevés.

Cette plateforme est mise à la disposition de l’EPO depuis mars dernier, en attendant l’acquisition des équipements, à savoir deux engins de manutention et de levage pour le chargement et le déchargement des conteneurs des navires, 7 autres engins de pesage et de transfert de conteneurs du quai vers le terminal, ce qui permettra une grande mobilité et une dynamique pouvant contribuer à l’accroissement des activités du port.

Une fois mis en exploitation, ce terminal permettra de traiter, dans une première étape, 500.000 conteneurs/an pour atteindre, progressivement, 1 million prévus pour les toutes prochaines années, selon les explications fournies.

Le ministre a reçu des explications concernant les travaux de réalisation du projet de la double liaison reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest sur une distance 26 kilomètres, dont la réception du premier tronçon (8 kilomètres) est prévue pour ce mois en cours, soit avant le début de la 19e édition des Jeux méditerranéens.