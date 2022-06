La Direction du Tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Oran s’est attelée à développer le produit touristique local en proposant dix circuits pour faire découvrir aux touristes et hôtes attendus lors du déroulement de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens, les multiples sites archéologiques, culturels, naturels et touristiques que recèle la région.

Dans le but d’accompagner l’essor que connaît la ville d 'Oran sur le plan des infrastructures hôtelières du fait de sa position de pôle touristique par excellence, la Direction du Tourisme et de l'artisanat a ainsi développé divers circuits pour donner une nouvelle impulsion au secteur et attirer une clientèle intéressée par des promenades, des randonnées et des découvertes touristiques, comme l’a souligné le chef du service des activités touristiques à la Direction du Tourisme, Mourad Boudjenane.

L'objectif étant de promouvoir "la destination Algérie" de manière générale mais aussi de faire connaître les potentialités qualités touristiques d'Oran, développer le tourisme local et inciter les touristes à découvrir d’autres sites jusque-là méconnus, a ajouté M. Boudjenane.

Les parcours ont été tracés après une étude multisectorielle menée par divers partenaires tels la Direction de la Culture et des arts, l'Office national d'exploitation et de gestion des biens culturels protégés, la commune d'Oran et les spécialistes et chercheurs du Centre National de Recherche en Anthropologie sociale et culturelle (Crasc) d’Oran, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, afin de valoriser ces sites, des parcours ont été aménagés, tout en garantissant le transport, l’hygiène, et ce, avec l’organisation de plusieurs expositions artisanales, la pose des panneaux indicatifs et informatifs pour mettre en exergue les sites archéologiques et historiques, tout en mobilisant des guides touristiques proposant aux visiteurs une escapade fabuleuse et enrichissante.

En prévision des Jeux Méditerranéens, qui débuteront le 25 juin, les invités et les visiteurs pourront ainsi profiter de ces parcours en compagnie de vingt-trois guides touristiques agréés par le ministère de tutelle et de 193 accompagnateurs touristiques, formés en janvier dernier, au niveau de l’Ecole supérieure de l'hôtellerie et de la restauration d'Oran, sous l'encadrement de spécialistes, a-t-on noté.

-Des parcours et des produits diversifiés

Pour découvrir les potentialités de la région qu’elles soient historiques, culturelles ou naturelles, les circuits touristiques englobent plus de vingt monuments, dont la plupart sont classés dans la liste du patrimoine national et remontant aux différentes époques historiques qu’avait connues Oran, de l’époque islamique en passant par l'occupation espagnole, l'ère ottomane puis la colonisation française, jusqu'à ce jour.

Le premier circuit, intitulé "Une promenade à Oran", propose une ballade par le biais des bus de la filiale "Oran city tour", créée en 2019 par l’Office de tourisme de la wilaya, pour promouvoir le tourisme intérieur.

Première à l’échelle nationale, l'initiative permet au visiteur de découvrir dix sites emblématiques de la ville.

A bord de luxueux bus assurant deux navettes quotidiennes, le touriste découvre sur son itinéraire la Bibliothèque régionale, les Palais de la Culture et du Bey, le site de Châteauneuf, la Mosquée Pacha et le jardin Ibn Badis (ex-la promenade de Létang), la légendaire place Boudali Hosni (ex-Kleber), dans le quartier Sidi El Houari, les bains turcs, l'hôpital de Baudins et la porte du Santon.

Cet itinéraire comprend un déplacement jusqu’au Mont Moulay Abdel Kader, avec une visite à l’incontournable fort de Santa Cruz et l'église "Notre-Dame de la paix", puis retour sur la place du "1er novembre 1954" au cœur battant de la ville.

Plusieurs autres sites sont à découvrir par le visiteur dans les neuf (9) autres circuits, dont ceux dénommés "les mosquées de Sidi El Houari", "les portes d’Oran", "le circuit Ottoman", "les forts d’Oran", "le fort touristique religieux" ainsi que "le circuit vert", l’un des derniers produits touristiques.

La nouveauté de ces produits touristiques réside dans la création, pour la première fois dans la capitale de l'ouest, d’un "circuit shopping", un itinéraire touristique, commercial et récréatif à travers lequel le visiteur pourra acquérir des produits d’artisanat proposés à la vente dans les stands des Arènes, un monument situé au quartier d’Eckmühl d’Oran, qui attire les visiteurs de ce haut lieu de pratique de la tauromachie, le siècle dernier.