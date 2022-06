Une quarantaine de films de production nationale seront projetés dans la wilaya de Mostaganem, parallèlement au déroulement de la 19ème édition des JM Oran-2022, a-t-on appris, samedi, de la direction locale de la culture et des arts.

Ces films seront projetés à la salle de cinéma "Cheikh Hamada", au centre-ville de Mostaganem, dans le cadre des festivités du 60ème anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse et la tenue à Oran de la manifestation sportive méditerranéenne.

Trois séances quotidiennes sont programmées à 15 h, 18 h et 21 h. Les films à projeter sont, entre autres, "Lotfi", "Krim Belkacem" et "les sept citadelles de la Kalaa" d’Ahmed Rachedi, "Harraga Blues", "les vacances de l’inspecteur Tahar" du défunt Moussa Haddad, "le puits" de Lotfi Bouchouchi, "Zabana" de Saïd Ould Khélifa, "Benbadis" de Bassil El Khatib, "l’Andalou" de Mohamed Chouikh, "Saint Augustin" de Samir Seïf et "Héliopolis" de Djâafar Kacem.

Cette manifestation sera aussi une occasion pour les cinéphiles de (re)découvrir des classiques du 7ème art national comme "la Bataille d’Alger" de Gillo Pontecorvo, "Patrouille à l’est" du défunt Amar Laskri, "Hassan Terro" de Mohamed Lakhdar Hamina ainsi que des œuvres récentes comme "la vie d’après" d’Anis Djâad.