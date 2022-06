La sélection algérienne masculine de boxe compte remporter trois médailles d'or aux Jeux méditerranéens d'Oran (25 juin-6 juillet) et pourquoi pas rééditer l'exploit de l'édition-2013 de Mersin (Turquie) où les Algériens avaient été sacrés avec six médailles dont cinq en or.

Le noble art algérien se prépare donc à entamer le rendez-vous méditerranéen d'Oran dont le tournoi aura lieu à partir de dimanche (13h00, algériennes) au Palais des expositions de Haï M'dina J'dida, avec la nette intention de décrocher pas moins de trois médailles d'or, selon Brahim Bedjaoui, l'entraîneur de la sélection masculine.

Avec un effectif légèrement remanié et en présence de boxeurs aguerris, à l'image de Chouaib Bouloudinats (+91 kg), Mohamed Houmri (81 kg) et Oussama Mordjane (57 kg), la sélection algérienne est plus que jamais décidée à honorer les couleurs nationales en terre oranaise.

"Nous avons sélectionné neuf boxeurs, dans neuf catégories de poids, jouissant d'une expérience avérée dans ce genre de compétitions et ayant déjà pris part à des rendez-vous continentaux et mondiaux, à l'instar de Bouloudinats, Nemouchi ou encore Houmri. Je suis, en revanche, très déçu par l'absence forcée de Mohamed Flissi qui manquera le rendez-vous méditerranéen suite au forfait de plusieurs boxeurs dans sa catégorie des 54 kg", a déclaré à l'APS Brahim Bedjaoui.

L'entraîneur national Brahim Bedjaoui dont l'expérience et la capacité à motiver son groupe n'est plus à présenter, veut bien croire aux chances de ses boxeurs de relever le défi et aller chercher, pourquoi pas, cette première place par équipes comme c'était le cas aux JM 2013 à Mersin (Turquie).

"Au vu de la préparation suffisante ainsi que l'expérience des boxeurs, nous tablons sur trois médailles d'or et mieux encore une première place par équipes. Nous avons une réputation à défendre dans cette joute méditerranéenne et nous tenterons de mettre à contribution la détermination de nos boxeurs pour décrocher trois médailles d'or", a-t-il assuré.

Lors des 17èmes Jeux méditerranéens disputés en 2013 à Mersin (Turquie), la boxe algérienne avait décroché six médailles dont cinq en or, se permettant même le luxe de prendre la tête du tableau général par équipes devant l'Italie (2 or, 1argent et 4 bronze) et la Turquie (1 or, 4 bronze et 3 argent).

Les cinq médaillés d'or étaient l'œuvre de Mohamed Flissi (49 kg), Réda Benbaaziz (56 kg), Abdelkader Chadi (64 kg), Lyes Abbadi (69 kg) et Abdelhafid Benchabla (81 kg). Le bronze avait été décroché par Mohamed Amine Ouadahi (60 kg).

Pour préparer le rendez-vous méditerranéen d'Oran, la sélection algérienne avait participé à plusieurs stages à Alger et à l'étranger ainsi qu'à des tournois internationaux.

"Nous avons bénéficié d'une préparation satisfaisante à travers la participation à des stages à l'étranger dont le dernier, du 7 au 21 juin à Cuba, ce qui est important pour entamer ce genre de compétitions. Ce stage en commun à Cuba nous a permis de peaufiner notre préparation", a-t-il ajouté.

La sélection algérienne a également participé à un tournoi international, organisé par la Fédération tunisienne du 29 mai au 1 juin, où les Algériens avaient été sacrés avec un total de neuf médailles: sept en or et deux en argent.

L'entraîneur national a tenu à préciser que les adversaires "possèdent un niveau remarquable et relevé, notamment les boxeurs turcs, français, tunisiens et marocains".

Le tirage au sort du tournoi méditerranéen aura lieu samedi à 16h00 au Palais des expositions et verra l'enregistrement de 139 pugilistes (94 messieurs et 45 dames) représentant 20 nations.

Le programme du tournoi de la boxe masculine des Jeux méditerranéens d'Oran, prévu du 26 juin au 1er juillet au Palais des expositions de M'dina J'dida (heure algérienne):

Messieurs: Phase des éliminatoires:

Dimanche 26 juin :

13h00 : (52 kg), (60 kg), (69 kg)

18h00 : (57 kg), (63 kg)

Lundi 27 juin :

13h00 : (81 kg), (+91 kg)

18h00 : (75 kg), (91 kg)

Mardi 28 juin : Quarts de finale

13h00 : (52 kg), (60 kg), (69 kg)

18h00 : (57 kg), (63 kg), (75kg)

Mercredi 29 juin: Quarts de finale

13h00 : (81 kg), (+91 kg)

18h00 : (91 kg)

Jeudi 30 juin : Demi-finales

13h00 : (52 kg), (60 kg), (69 kg),(81 kg), (+91 kg)

18h00 : (57 kg), (63 kg), (75kg),(91 kg)

Vendredi 1er Juillet : Finales

15h00 : (52kg), (57 kg)

16h05 : (60kg), (63 kg)

17h10 : (69kg), (75 kg)

18h15 : (81kg), (91kg)

19h45 : (+91kg) .

Liste de la sélection algérienne de boxe messieurs et dames

La liste de la sélection algérienne de boxe (messieurs et dames), engagée au tournoi des Jeux méditerranéens d'Oran qui aura lieu du 26 au 1er juillet au Palais des expositions à Hai M'dina J'dida :

Messieurs :

-Touareg Yacine (52 kg), Oussama Mordjane (57 kg), Abdelnacer Benlaribi (60 kg), Yahia Abdelli (63 kg), Aït-Beka Jugurtha (69 kg), Younes Nemouchi (75 kg), Mohamed Houmri (81 kg), Mohand-Saïd Hamani (91 kg), Bouloudinats Chouaib (+91kg).

Dames :

Fatiha Mansouri (48 kg), Roumaïssa Boualem (50 kg), Khelif Hdjila (54 kg), Imane Khelif (63 kg), Hadjala Fatma-Zohra (60 kg) et Ichrak Chaïb (66 kg).