Selon les responsables de la commission "Presse et Information" du COJM, le centre, basé à l’hôtel "Le Méridien" offre toutes les conditions matérielles au travail des journalistes nationaux et étrangers concernés par la couverture de cette manifestation.

Ce centre est doté de 120 ordinateurs avec tous leurs accessoires. Ces équipements seront mis à la disposition des professionnels des médias ainsi que des connections Internet d’un débit de 200 mégaoctets. Un écran géant transmettant en direct les différentes compétitions est également installé sur place afin de permettre aux journalistes de suivre l’actualité sportive sans se déplacer aux sites concernés.

Le CIP comprend également cinq plateaux de télévision, équipés de caméras et d'autres moyens techniques qui serviront à l’enregistrement de diverses émissions et interviews. Six studios de radio, une salle d conférences et une autre dédiée aux conférences de presse composent les autres espaces du centre.

La 19ème édition des JM2022 se tiendra du 25 juin au 6 juillet avec la participation de 3.390 athlètes dans vingt-quatre disciplines différentes. La commission "Presse et information" du COJM a reçu 2.068 demandes d'accréditation de journalistes, dont 1.596 émanant de la presse nationale, écrite et audiovisuelle et 472 autres de la presse étrangère, rappelle-t-on.