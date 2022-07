Le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, a souligné mardi à Alger que l'Etat accompagnera l'ensemble des athlètes algériens médaillés aux derniers jeux méditerranéens d'Oran (25 juin-6 juillet), en vue d'une préparation adéquate et minutieuse en prévision des Jeux olympiques-2024 de Paris (France).

"Nos athlètes ont réalisé des résultats sans précédent dans les annales du sport algérien, ce qui nous pousse à réadapter notre vision de l'avenir, en fixant des objectifs par rapport aux prochaines échéances, notamment les jeux olympiques-2024", a indiqué Sebgag lors d'une rencontre d'évaluation de la participation algérienne aux JM-2022, tenue en présence des présidents des Fédérations algériennes et du président du comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad.

Rendant hommage aux athlètes ayant honoré les couleurs algériennes et à leurs staffs technique et médical, le ministre a souligné la nécessité d'élaborer une feuille de route en prévision des prochains rendez-vous sportifs, tout en procédant à une évaluation objective de la participation algérienne, en relevant les éventuelles lacunes, afin d'avancer et aller de l'avant".

Il a affirmé dans ce contexte: "12 Fédérations sportives sur les 24 présentes aux JM d'Oran, ont obtenu des résultats. Ceci nous pousse à rechercher les raisons de l'absence de résultats chez les Fédérations concernées, et essayer d'y remédier en prenant les décisions adéquates".

Le premier responsable du secteur a indiqué que l'objectif actuel du ministère est " de mettre en place un environnement propice pour préserver le haut niveau de performance démontré aux joutes d'Oran, et ce dans l'optique des jeux olympiques-2024 de Paris", ajoutant que la stabilité au sein de la famille sportive est un facteur indispensable à toute stratégie.

Les JM-2022 d'Oran ont rassemblé 3390 athlètes de 26 pays, qui ont concouru dans 24 disciplines.

L'Algérie a remporté un total de 53 médailles (20 or, 17 argent et 16 bronze), terminant 4è au classement général par nations: une performance sans précédent dans l'histoire de la participation algérienne aux Jeux méditerranéens.