Un stage spécial a été entamé dimanche pour la préparation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Méditerranéens au village méditerranéen d'Oran, avec la participation de 500 jeunes. Le président de la commission des cérémonies d'ouverture, de clôture et d'organisation d'activités culturelles au sein du comité organisateur de cet événement sportif, Salim Dadda, a indiqué que 96 stagiaires sélectionnés lors d'un deuxième concours organisé hier (samedi) bénéficieront pendant trois jours d'une formation comprenant des mouvements d'ensemble et de la danse, sous la supervision de spécialistes nationaux et étrangers en chorégraphie, ainsi que des danseurs professionnels. Dada a indiqué, lors du coup d'envoi du stage, que des formateurs de haut niveau ont été choisis pour encadrer les stagiaires, dont une spécialiste algérienne, Malika Zaïdi, qui possède une grande expérience dans l'organisation de cérémonies d'ouverture et de clôture de grandes manifestations sportives et culturelles à l'intérieur et à l'extérieur du pays, en plus de la styliste Julie Vergès et d'autres chorégraphes de haut niveau. Les participants à la formation, y compris les danseurs, les principaux et les rôles secondaires, reçoivent une formation dans les mouvements d'ensemble et en danse et, à la fin de la formation, 400 d'entre eux seront sélectionnés pour participer à la cérémonie d'ouverture et bénéficieront d'un second stage, la mi-juin, dans les mouvements d'ensemble en perspective de la cérémonie de clôture de la manifestation. Selon Dada, sa commission travaille d'arrache-pied, depuis plusieurs mois, pour préparer les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Méditerranéens. La cérémonie d'ouverture des Jeux Méditerranéens aura lieu dans la soirée du 25 juin au nouveau complexe sportif olympique.