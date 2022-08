La plateforme de streaming sportif DAZN, principal diffuseur de la Serie A, était dans la tourmente lundi en Italie après une panne qui a privé les fans d'une grande partie des matches de la 1re journée de championnat disputés dimanche. La secrétaire d'Etat italienne aux sports Valentina Vezzali a dénoncé lundi sur Twitter la "gêne grave et inacceptable causée aux usagers pour l'absence de connexion à DAZN" et organisé une "réunion d'urgence" avec l'Autorité en charge des communications (Agcom) et la Ligue italienne de football. De très nombreux abonnés de la plateforme de streaming n'ont pu se connecter dimanche après-midi et en soirée pour suivre notamment les débuts en championnat de la Lazio Rome et de l'AS Rome, deux clubs très populaires. Des problèmes étaient également apparus lors des premiers matches samedi. DAZN, diffuseur des dix matches de chaque journée, dont sept en exclusivité, avait communiqué en urgence en soirée un lien temporaire sur les réseaux sociaux pour permettre de suivre les rencontres, alors que les plainte s de ses abonnés se multipliaient. L'attribution de l'essentiel des droits de la Serie A à la plateforme surnommée le "Netflix du sport", pour quelque 840 millions d'euros par an pour la période 2021-2024, avait déjà suscité des interrogations dans le pays en mars 2021. Plusieurs voix s'étaient élevées pour s'interroger sur la capacité technique de DAZN, préférée au groupe de télévision Sky Sport. Dans un communiqué diffusé lundi aux médias italiens, la plateforme s'est "profondément" excusée pour cette panne. Elle assure qu'il s'agit d'un "événement de nature exceptionnelle qui a touché plusieurs usagers", pas seulement en Italie. "Conformément aux règles existantes en Italie, nous verserons une indemnité à chaque client concerné", a ajouté le groupe en assurant prendre des dispositions pour les deux matches prévus lundi, ceux de Naples et de la Juventus Turin. L'Autorité des communications a pour sa part indiqué dans un communiqué avoir "demandé des éclaircissements urgents" au diffuseur, notamment sur "la manière dont l'entreprise travaille pour éviter de nouveaux problèmes" lors de la prochaine journée.