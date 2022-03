"Dans le prolongement de la visite de Mme l'Ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique en Algérie au siège de la CGEA, une rencontre a été tenue ce mardi à l'hôtel Sofitel, entre des hommes d'affaires de la CGEA, activant dans les secteurs d'énergie et environnement, d'hydraulique et traitement des eaux, du BTPH, d'architecture et dans l'Agroalimentaire avec leurs homologues américains", précise le communiqué.

"Après les présentations de chacun des opérateurs présents, la rencontre s'est poursuivie par des échanges B2B, ayant porté sur des possibles projets de partenariats", ajoute la même source.

Lors de cette rencontre, "il a été précisé le souhait de faire aboutir des projets d'investissement pour produire localement, conformément à l'orientation économique stratégique du pays".

Le 22 février dernier, la présidente de la CGEA, Saida Neghza, avait rencontré au siège national de son organisation, l'ambassadrice américaine Elizabeth Moore Aubin.