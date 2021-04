Le groupe public spécialisé dans les produits laitiers, Giplait, compte réaliser une unité de production de cheddar dans la wilaya de Sétif, a indiqué lundi à Alger son PDG, Mouloud Harim. "L'étude de ce projet est terminée et l'appel d'offre sera lancé ces

jours-ci", a précisé M. Harim. Dans le cas de sa concrétisation, ce projet devrait permettre "d'arrêter" l'importation de cette matière, a-t-il souligné. Donnant plus de détails, il a révélé que 50.000 litres/jour de lait de vache seront traités au niveau de cette unité, ce qui correspond à environ 4.000 kilos de cheddar par jour. "Cela pourrait évoluer" selon la quantité et aussi la qualité du lait collecté, ajoute-il. La réalisation de cette unité de production entre dans le cadre des investissements envisagés par le groupe dans le domaine du traitement du lait de vache collecté, notamment la pasteurisation, la distillation et la transformation, a-t-il expliqué. M. Harim a fait savoir que l'objectif de Giplait est de proposer des produits "de qualité et en quantité suffisante", que ce soit en matière de fromages, de toutes sortes, et de beurre "afin de réduire et à terme arrêter l'importation de ces produits".