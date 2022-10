Les usagers de la route sont ainsi conviés à "réduire la vitesse, allumer les feux, même en plein jour, à respecter la distance de sécurité et à éviter les manœuvres dangereuses", durant les pluies d'automne, précise la même source, recommandant de "rester loin des Oueds et des bords d’Oueds".

De même que d'"éviter les tentatives de traverser les torrents à pied, à la nage ou même en voiture", tandis que les parents sont appelés à "surveiller les enfants et à les impérativement sensibiliser sur les dangers de se rapprocher des Oueds".

En outre, la DGPC recommande d'"éviter de se mettre à l'abri, sous les tunnels ou sur les ponts et d'accompagner les enfants, notamment les petits, pour aller à l'école en choisissant le chemin le plus sûr et en faisant attention, lors de vents violents, aux câbles électriques."