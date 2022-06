Les établissements industriels de l’Armée Nationale Populaire (ANP) ont marqué une participation quantitative et qualitative à la 53ème Foire internationale d’Alger (FIA), montrant la voie aux opérateurs, publics et privés, en matière d'intégration industrielle nationale et de réduction des importations.

Il ne fait aucun doute que ces établissements participent activement au développement du tissu industriel national en fournissant les secteurs stratégiques de l’économie algérienne en équipements et services, ce qui explique le flux important des visiteurs, professionnels soient-ils ou particuliers, sur les différents stands de ces établissements.

Les visites s’enchainent au grand plaisir du personnel en charge de répondre aux attentes des uns et des autres, et qui, malgré les nombreuses sollicitations, garde le sourire et se montre disponible à répondre aux questions de tout ce beau monde, y compris celles des plus jeunes, parfois plus curieux que leurs aînés.

Présente en force à cette version 2022 de la FIA, qui se tient du 13 au 17 juin courant au Palais des expositions des Pins Maritimes d’Alger, l’Industrie militaire est représentée par 19 entreprises représentant des unités de production à caractère économique dans les secteurs de l'industrie mécanique, du textile et de la construction navale, de quoi contenter tous les centres d’intérêt.

Ces établissements proposent des produits, équipements et services avec un taux d’intégration remarquable qui varie selon l’activité et qui atteint les 100% dans certains d’entre eux.

C’est le cas de l’Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Base centrale logistique (BCL) sise à Beni Merad dans la wilaya de Blida qui s’est spécialisé dans la réparation et l’entretien des équipements mécaniques et électriques, mais aussi dans la fabrication de pièces de rechange pour l’ANP ou encore au profit de Sonatrach, Sonelgaz, de l’Algérienne des eaux (ADE) ou encore pour des entreprises privées, a indiqué à l’APS le directeur de production de la BCL, le colonel Mohamed Faouzi Gharbi.

Il a souligné que la BCL contribue à l’intégration de la production nationale en fabricant les pièces de rechange "avec un taux d’intégration de 100%", grâce à une chaîne de production "complète", ce qui lui permet de participer à la réduction de la facture d’importation.

3500 véhicules commercialisés par l'EDIV depuis le début de l'année

Autre stand pris d’assaut par les visiteurs, celui de l’Etablissement de développement de l’industrie des véhicules (EDIV), relevant de la Direction de la fabrication militaire (DFM), avec sa filiale la Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz (SAFAV-MB) d'Ain Bouchekif (Tiaret) qui fabrique des véhicules de transport bénéficiant d’"un taux d’intégration de 30%" a déclaré à l’APS le représentant de l’EDIV, le lieutenant Mustapha Tlemcani.

Ces véhicules mis, également, à la disposition des entreprises publiques et privées et du grand public, notamment les particuliers, avec "pas moins de 3.500 véhicules vendus par la SAFAV depuis le 1 janvier 2022", a-t-il annoncé tout en rappelant, qu’en 2018, un total de plus de 5.000 véhicules a été commercialisé par cette société.

Le lieutenant Tlemcani révélera, également, que la Société algérienne de production de poids lourds (SAPPL) de Rouiba "a atteint un taux d’intégration de près de 90% sur les véhicules poids lourds de la marque Sonacom", ce qu’il a qualifié comme étant "un taux "remarquable.

L’industrie militaire dans le domaine aéronautique n’est pas en reste quant à la contribution à l’intégration industrielle nationale à travers l’Etablissement de rénovation du matériel aéronautique (Dar El Beida - Alger) qui s’occupe de la révision générale des avions de chasse, des avions de transport et des hélicoptères, mais aussi de fabrication des pièces de rechange mécaniques, d’essais mécaniques et bien d’autres activités.

Le savoir-faire de cet établissement ne profite pas uniquement aux équipements de l’ANP puisqu’il offre ses services à Air Algérie et à Tassili Airlines, selon le lieutenant- colonel Yakhlef Yakhlef qui s’est montré disponible et accessible à tous les visiteurs du stand de cet établissement.

Il n’a d’ailleurs pas caché sa fierté d’appartenir à un établissement qui participe à la satisfaction de la demande nationale en termes de produits et services avec des taux d’intégration considérables.

Lors de l'inauguration de la FIA, lundi dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a entamé sa visite aux stands des entreprise nationales par les stands réservés à la Direction des fabrications militaires, où il a salué les efforts de l’institution militaire dans l’augmentation du taux d’intégration.

Il a insisté, à cet égard, sur l’impérative poursuite des efforts pour relever ce défi à travers "le développement de la sous-traitance au niveau national par l’association du plus grand nombre possible d’entreprises algériennes et l’établissement de partenariats avec les sociétés étrangères pour développer l’industrialisation, l’Algérie disposant de moyens de paiement et il importe de préserver sa crédibilité".

M. Tebboune avait affirmé, en avril dernier, que 2022 se voulait une "année économique par excellence" grâce aux nombreuses facilitations accordées dans le domaine économique et en faveur de l'investissement.