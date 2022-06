L'entreprise pharmaceutique Lyn Pansements a lancé, mardi, sa première opération d'exportation de pansements adhésifs vers le Sénégal et le Cameroun, et ce, dans le cadre d'un accord annuel de livraisons signé avec des partenaires locaux. Le coup d'envoi de cette opération d'exportation a été donné au niveau du siège de l'unité de production de l'entreprise se trouvant au pôle pharmaceutique et biotechnologique de la nouvelle ville de Sidi Abdellah (commune de Rahmania-Alger) en présence des cadres de la société. Il s'agit de l'exportation de 10.000 unités de produits pharmaceutiques de la gamme de l'entreprise, constitués de pansements adhésifs de type sparadrap perforé en dimensions 18 cm x 05 m et 10 cm x 5m, acheminés par un conteneur de 20 pieds. Cette expédition, deuxième du genre après une première expérience d'exportation de la même quantité vers la Mauritanie, devra arriver à destination dans un délai de 20 jours, a indiqué Idir Hakoum, responsable Contrôle de gestion et Développement d'exportation de l'entreprise. Cette exportation a été concrétisée, selon M. Hakoum, après la participation de l'entreprise au Salon "El Djazaïr Healthcare" sur l'industrie pharmaceutique, organisé à la capitale sénégalaise Dakar, du 17 au 20 mai dernier, lors de laquelle un contrat de livraison d'une durée d'un an avait été signé avec la firme Eurapharma, représentée par ses filiales dans ces deux pays africains.Saluant le soutien apporté par le ministère de l'Industrie pharmaceutique et l'accompagnement de la Banque nationale d'Algérie BNA, pour l'aboutissement de cette opération, M. Hakoum a assuré que d'autres actions d'exportations notamment vers des pays de l'Afrique de l'Ouest seront concrétisées prochainement, et ce, grâce aux contacts établis à l'occasion de la tenue du Salon "El Djazaïr Healthcare" à Dakar. Créée en 2003, Lyn pansements est spécialisée dans la fabrication des pansements adhésifs en full process et des dispositifs médicaux. La gamme de produits comprend des pansements hypoallergiques, oculaires pour adultes et enfants, des pansements adhésifs de premier secours et hémostatique, ainsi que des masques médicaux de protection. Ces produits, conformes aux exigences réglementaires et normatives, ont reçu depuis 2014 les homologations exigées par le secteur pharmaceutique. L'entreprise dispose de sa propre chaîne ind ustrielle de fabrication et d'un laboratoire de contrôle qualité ayant obtenu la validation des autorités compétentes. La société compte un effectif global de 42 salariés permanents, dont des pharmaciens, des ingénieurs de contrôle qualité, des commerciaux et des opérateurs sur machines.