"Le ministère de l’Industrie pharmaceutique porte à la connaissance de l’ensemble des opérateurs pharmaceutiques que le ministère du Commerce et de la promotion des exportations dispense les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, eu égard à leur spécificité, de l’obligation de présenter le document délivré par ALGEX aux dossiers de domiciliations bancaires des opérations d’importation", souligne la même source.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de "la cohésion gouvernementale et la concertation intersectorielle" en vue d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, ainsi que "la protection et la promotion de la production locale", a expliqué le ministère.

Le ministère a, dans ce sens, rappelé que la régulation du marché pharmaceutique national est assurée par ses services, conformément à ses attributions, assurant qu'il (ministère) "ne délivre les programmes prévisionnels d’importation et/ou attestation de régulation qu’aux produits essentiels et à forte valeur thérapeutique, non fabriqués localement ou dont les quantités ne couvrent pas les besoins nationaux et ce après étude et examen minutieux des capacités de production, des niveaux de stocks et des besoins nationaux".

A rappeler que le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations avait appelé tous les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation de matières premières, de produits et de marchandises destinées à la revente en l'état, à présenter un document attestant de l'indisponibilité des produits à importer, sur le marché national.

Ce document est remis par les services d'Algex et est joint au dossier de demande de domiciliation bancaire, afin de parachever les procédures d'importation, avait précisé le ministère du Commerce et de la promotion des exportations.