En marge d’une journée d’information visant à faire connaître les start-up et le rôle de l’incubateur dans leur accompagnement, tenue à la bibliothèque de la Faculté des sciences humaines et sociales, Fathi Gasmi, président de Innoest Compagny, a précisé à l’APS, que la semaine nationale de l'innovation scientifique est "une compétition scientifique visant la motivation et l’encouragement des étudiants à soumettre des projets innovants pour les faire connaître et les concrétiser sur le terrain".

Cette manifestation se poursuivra pendant une semaine, durant laquelle il sera procédé à l’inscription des projets sur le site électronique de l'incubateur, a fait savoir M. Gasmi, soulignant qu’une commission technique spécialisée, composée de professeurs et d'experts dans diverses disciplines, procédera à l’évaluation les travaux réceptionnés en vue d’en sélectionner cinq.

Les projets retenus concourront pour obtenir "le prix du meilleur projet innovant" qui sera annoncé le 2 juin prochain, a précisé le même responsable, ajoutant que l’incubateur des start-up est destiné à accompagner et à soutenir la concrétisation de projets sur le terrain.

Selon le président de Innoest Compagny, pas moins de 215 projets novateurs, dont 46 d’autres wilayas et quatre (4) de l’étranger, ont été réceptionnés depuis le début du mois de mars dernier, affirmant que 22 projets dans différents domaines ont été concrétisés.

Lors de cette manifestation, des communications ont été présentées par les membres fondateurs de cet incubateur, l’un des premiers à l’échelle nationale ayant bénéficié du label "projet innovant".

La rencontre en question vise à expliquer le rôle des incubateurs, faire connaître des start-up performantes, évoquer les paramètres à l’origine de leur réussite ou de leur échec, en plus d’un débat avec les étudiants désirant investir ce domaine pour créer des sources de revenus et des postes d’emploi.