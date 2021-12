Neuf août 2021, un déluge de feu s'est abattu sur Tizi-Ouzou, tuant des dizaines de personnes entre citoyens et militaires dans la partie centre de cette wilaya, cible d'un complot visant à entraîner l'Algérie vers l'inconnu, déjoué grâce à la vigilance et à la solidarité de l'Etat et du peuple.

Un mois avant cet hécatombe, la wilaya de Tizi-Ouzou, notamment la direction de la protection civile et la conservation des forêts, était déjà en état d'alerte, se préparant aux départs de feux qui pouvaient être provoqués par la canicule.

Mais contre la main criminelle, tous les moyens humains et matériel et toute la bonne volonté des services impliqués dans la lutte contre les incendies sont restés quasiment impuissants.

Au total, 33 départs de feux ont été déclenchés simultanément la journée du 9 août, en pleine zone centrale de la wilaya de Tizi-Ouzou, fortement boisée et parsemée de villages, faisant dès le premier jour six morts et des dizaines de blessés.

Ces incendies meurtriers ont été enregistrés dans la zone la moins sensible aux feux, selon la conservation locale des forêts qui avait, alors, évoqué des incendies criminels.Les feux se sont vite propagés, accentués par la canicule et le vent, encerclés les villages, semant la panique parmi les populations.

Les image de gens fuyant leurs maisons, ont choqué et ému le peuple algérien horrifié par la catastrophe.

Avançant rapidement, les flammes ont pris au piège des citoyens à l'intérieur de leurs domiciles, d’autres ont été rattrapés par la bête infernale dans leur fuite en pleine forêt ou dans les vergers.

"Je n’ai jamais vu un incendie avancer aussi rapidement", avait témoigné un jeune d’Ikhlidjen (Larbaa n’Ath Irathen) quelques jours après l'hécatombe, ajoutant: "nous étions entrain de regarder le feu qui s’est déclaré en contrebas du village, et en un clin d’œil, les flammes léchaient déjà les premières habitations".

Un autre jeune, miraculé de ces incendies, se rappelait que face au feu gigantesque qui arrivait en contrebas de la route par laquelle les familles fuyaient, il s’était accroupi derrière un véhicule garé sur la chaussée protégeant autant que possible ses deux nièces. "Le feu nous a vite traversé, de ma vie je n’ai connu une chaleur et une douleur aussi intense, c’était indescriptible, je pensais que nous étions morts", avait-t-il dit.

Arrivant en amont de la route, le feu a piégé les familles qui tentaient de fuir vers le village voisin, avaient témoigné des habitants d’Ikhlidjen, qui ont vu ainsi périr des proches et des enfants du village.

Le secteur agricole a subi de grosses pertes. Selon le dernier bilan communiqué à l’APS par la Direction locale des services agricoles, près de deux millions d’oliviers et plus de 810.000 autres arbres fruitiers ont été ravagés par les feux de l’été dernier. A cela s’ajoute la perte de 778 bovins, de plus de 4200 ovins, 3200 caprins, 140.000 poulets de chair, près de 25.000 poules pondeuses, près de 8000 lapins et plus de 31. 000 ruches pleines.

Une prompte réaction pour déjouer le complot et aider les sinistrés

Un formidable élan de solidarité de l’Etat mais aussi de tout le peuple algérien, est né le lendemain des incendies pour aider aux opérations d’extinction des feux et prendre en charge les familles sinistrées et endeuillées, ayant perdu maison et autres biens dans les feux.