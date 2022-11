L'Algérie a présenté, aujourd'hui, ses condoléances les plus attristées au peuple palestinien suite à l'incendie d'une maison dans le camp de Jabaliya, dans le nord de la bande de Ghaza, faisant des victimes et des blessés, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. "Suite à l'incendie qui s'est déclaré dans une maison dans le camp de Jabaliya, dans le nord de la bande de Ghaza, faisant plusieurs victimes et blessés, l'Algérie présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à tout le peuple palestinien, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", ajoute le communiqué. En cette douloureuse circonstance, "l'Algérie réitère sa pleine solidarité avec l'Etat de Palestine pour surmonter cette épreuve et les défis qu'elle implique, notamment avec la poursuite de l'occupation des territoires palestiniens et le blocus injuste imposé à la bande de Ghaza", précise la même source. Selon des sources locales, 21 Palestiniens ont trouvé la mort et d'autres ont été blessés, jeudi, dans l'ince ndie d'une maison dans le camp de Jabaliya, situé dans le nord de la bande de Ghaza. Des enfants figurent parmi les victimes de cet incendie qui a ravagé une grande partie de la maison et dont le bilan est appelé à augmenter, précisent les mêmes sources. (