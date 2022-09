L'hôpital de la commune de Rouiba a organisé aujourd’hui la cérémonie officielle de l’inauguration d’une Centrale d’oxygène de 37,3 M3/H, 93% pureté d’oxygène en la présence du Wali d’Alger, le Directeur de l’établissement Public Hospitalier de Rouiba, Latreche Djamel, et aussi des représentants des entreprises qui ont permis la concrétisation de cette acquisition, en l’occurrence l’association caritative Kouba United & NCA Rouiba initiateurs du projet auprès d’un groupement de multinationales citées et remerciées par Mr Latreche : Pepsi (SPA Atlas Bottling Corporation), Henkel, Ontex (SPA Can Hygiène), SARL Tango, Skikda BottlingCompany, (embouteilleur rattaché au groupe Castel), SGT (SPA Société Générale Technique). Latreche a adressé ses plus vifs remerciements à toutes les sociétés ayant contribué par tous les moyens à ce projet, et plus particulièrement Mme Bouchard qui a porté le projet de la station d’Oxygène jusqu’à sa concrétisation au nom de NCA Rouiba et de l’ensemble des filiales algériennes du groupe Castel. S’exprimant sur cette action, Julie Bouchard Secrétaire Générale de NCA Rouiba a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir contribué à la livraison de cette station d'oxygène de haute qualité mise au service de la santé publique à l’EPH de Rouiba, ce qui incarne les valeurs et les engagements de nos entreprises envers notre société commune», elle poursuit : « Sa mise en service permettra d’alimenter l’hôpital de Rouiba en quantité d’oxygène dont il a besoin, à savoir 50 bouteilles par jour soit 10 000 litres par semaine, ceci dit, cette centrale pourra durablement soutenir et améliorer la prise en charge des patients atteints de la COVID-19, mais également tous les patients dont les soins nécessitent le recours à l’oxygène médical.» Par la suite, Latreche Djamel a dévoilé à ses invités le forage réalisé et aujourd’hui totalement opérationnel, ainsi que les travaux nouveaux qui consistent en la construction d’un bâtiment en vue d’y abriter l’extension du Laboratoire et de la Pharmacie devenus étroits et dérisoires compte tenu des besoins en constante évolution. Le Directeur réitérant ses remerciements aux donateurs, lance un appel aux dons pour finir les travaux en cours. Cette belle cérémonie ne pouvait être clôturée sans le fin mot du Directeu, à l’occasion du 60éme anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, en félicitant et honorant les blouses blanches en raison de leur départ à la retraite.