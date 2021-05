La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a insisté lundi à Boumerdes sur l’importance et l’impérative valorisation économique de l’ensemble des sites et monuments archéologiques du pays aux plans culturel et touristique afin que la population et leur environnement immédiat puissent en tirer profit.

"Il est temps d’ouvrir le champ à l’économie culturelle à travers l’investissement dans les sites et monuments archéologiques, suivant un cahier des charges régulant cet investissement", a indiqué Mme. Bendouda dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite d’inspection de nombreux projets culturels et sites archéologiques de la wilaya.

Elle a relevé, à ce titre, l’importance d'intégrer le site archéologique "Mers Eddadjadj" mis à jour en 2006 à Zemmouri (Est de Boumerdes) "dans ce nouveau cadre" à travers, a-t-elle dit, "sa valorisation culturelle et touristique afin de le rendre rentable (au plan économique) pour son environnement immédiat", a expliqué Mme. Bendouda.

Elle a aussi souligné la possibilité de faire de ce site, "un site culturel et touristique d’excellence" à travers l'orientation qui lui a été fixée, a affirmé la ministre qui a suivi un exposé sur le plan de protection de ce site et l’opération de sa clôture.

"Il est possible de concéder ce site, suivant un cahier des charges, à des investisseurs privés, en vue de sa valorisation et sa promotion pour que toute la région et sa population puisse en tirer profit", a observé Mme. Bendouda.

La ministre a relevé que l’importance de ce site "très spécial", qui s’étend sur une superficie de six hectares (6 ha) "réside dans le fait qu’il remonte à l’époque islamique (4eme siècle de l’hégire), période qui se caractérise par la rareté des vestiges historiques en Algérie", a-t-elle relevé.

S’agissant de l’état de santé de l’artiste Salah Ougroute, connu sous le nom de Souilah, la ministre de la Culture et des Arts a déclaré qu’"il se trouve aujourd’hui dans un hôpital français réputé, spécialisé en oncologie où il reçoit les soins nécessaires et il y’a de fortes chances pour son rétablissement", a-t-elle ajouté, en exprimant ses remerciements au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour lui avoir assuré tout le soutien nécessaire.

Inspectant la bibliothèque principale de lecture publique Abderrahmane Hamida, au centre ville de Boumerdes, entrée en exploitation récemment, Mme. Bendouda a observé que "cette structure grandiose" contribuera à "l’activation de la scène culturelle locale", grâce aux espaces qu’elle compte et qui sont affectés aux clubs et aux associations, outre les salles de conférence et autres.

Après s’être réunie avec des représentants de clubs littéraires, des poètes et des hommes de lettres, la ministre a annoncé que son département compte accorder l’aide nécessaire pour l’organisation de "séjours créatifs" au niveau de cet "établissement fort adapté pour l’encadrement des créations des jeunes dans ce domaine", a-t-elle estimé.

La ministre de la Culture et des Arts a procédé, à l’occasion, au lancement, à partir de cette bibliothèque, de la caravane de wilaya pour la distribution de 13.000 ouvrages à travers les zones isolées et reculées, en coordination avec la direction de l’éducation nationale.

Elle a également suivi un exposé du plan de réhabilitation de la maison de la culture Rachid Mimouni de la ville de Boumerdes, et assisté à la signature d’une convention, entre l’université Mhamed Bouguerra et la direction de la culture de la wilaya, portant sur le développement de l’entrepreneuriat et des start-up.

A l’Est de Boumerdes, la ministre a inspecté le siège d’un café littéraire ayant fait l’objet d’une action de réhabilitation réalisée par un particulier, avant de visiter le musée Sidi Lharfi de la Casbah de Dellys .

Mme. Bendouda a procédé, par la suite, au lancement de la première étape du projet de réhabilitation des réseaux divers de cette Casbah, avant de se rendre à Khmis El Khechna (ouest), où elle a fait don d’un lot d’ouvrages scolaires au profit de l’école primaire Kerbab Rabah.