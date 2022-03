A l'issue d'un exposé présenté à ce sujet par le ministre de la Santé, le Président Tebboune a mis l'accent sur "l'impératif d'instaurer un système de gestion moderne au sein des hôpitaux accordant un intérêt aux prestations sociales hospitalières et répondant aux attentes des citoyens", a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Le chef de l'Etat a affirmé la nécessité de "prioriser la protection de la sécurité sanitaire qui doit être une mission commune entre les différents acteurs et sous divers aspects", appelant à "trouver de nouvelles formules de coopération en matière de prise en charge médicale de certains cas difficiles à soigner, et ce, en faisant appel à des médecins dans le cadre de missions médicales depuis des pays développés afin d'en faire profiter un plus grand nombre de malades et acquérir de l'expérience", ajoute la même source.