L'inscription d'une étude d’aménagement pour la prise en charge des sites de terrils de charbon à travers les régions de Bechar et de Kenadza, est impérative à l'effet de préserver l’environnement et la santé publique, ont indiqué mercredi des responsables du secteur de l’Environnement à Bechar. "Les sites de terrils de charbon au nombre de 22 au sud de la commune de Bechar et 18 autres relevant de la commune de Kenadza (18 km au sud-ouest du chef lieu de wilaya) héritage de la période coloniale suite à l’exploitation des mines de houille dans la région de Kenadza et la partie sud de la commune de Bechar devraient faire l’objet d’une étude d'aménagements par des experts et autres spécialistes", a-t-on précisé. Ces sites de terrils de charbon constituent actuellement un véritable problème de pollution pour ces deux régions, d’où la nécessité de leur prise en charge conséquente, selon les responsables locaux du secteur. "Les sites de terrils en question de différentes dimensions et hauteurs dont celui relevant de la commune de Bechar a été aménagé en 2008 pour un coût de 700 millions de dinars, dégagés conjointement par les entreprises nationales Sonatrach et Sonelgaz", a rappelé Mourad Laraoui, responsable du service environnement urbain et industriel auprès de la direction locale de l'Environnement, préconisant de faire de même pour le restant des sites. "L'opération d'aménagement du site de terrils de charbon relevant de la commune de Bechar avait consisté à réaliser des aires de jeu pour enfants, des terrains de sports, des espaces verts ainsi que plusieurs autres lieux de détente sur une superficie de plus de 6.000 M2", a souligné Laraoui.