Les perspectives d’exportation via le poste frontalier terrestre de Debdeb (Illizi) et les voies de commercialisation du produit algérien sur le marché africain ont été au cœur d’une rencontre, mardi à Debdeb, avec des opérateurs économiques affiliés à la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), ont indiqué les organisateurs.

La rencontre, à laquelle ont assisté le wali délégué et le président de l’Assemblée populaire de la commune de Debdeb, a permis de passer en revue, en présence des membres de la CIPA, les différents aspects et mécanismes susceptibles de contribuer à la promotion des échanges commerciaux avec les pays africains, à la faveur de la création d’espaces d’investissement industriel et l’ouverture d’antennes bancaires dans la région pour attirer les investisseurs et encourager les exportations, a souligné le président de la CIPA, Abdelwahab Ziani.

Retenue au titre des objectifs du Gouvernement pour relever les défis économiques actuels et futurs, cette démarche stratégique tend à créer un environnement d’investissement productif à l’échelle régionale à même de contribuer à l’augmentation des exportations hors-hydrocarbures et des ressources financières en devises et à la résorption du chômage dans la région, a-t-il expliqué.

La délégation de la CIPA, en marge de cette rencontre, s’est enquise de la situation de l’investissement dans la région, à travers une sortie à la zone d’activités, en cours de réalisation pour une coût d’un (1) milliard DA sur une superficie de 64 ha, totalisant 68 parcelles.

Tenue parallèlement aux préparatifs d’inauguration du poste frontalier terrestre de Debdeb avec la Libye, cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle vision économique prônée par la CIPA avec les partenaires et acteurs économiques, en vue de mettre en œuvre un programme "efficient" d’exportation hors-hydrocarbures, conformément aux orientations des pouvoirs publics.