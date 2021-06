Le groupe Sonatrach a signé avec son partenaire indonésien Pertamina un mémorandum d’entente visant à renforcer leur collaboration stratégique en vue d'accroitre leur portefeuille d’activités en Algérie et à l’international, a indiqué lundi un communiqué de la compagnie nationale des hydrocarbures. Le Mémorandum d’entente, signé par le Président directeur général de Sonatrach, Toufik Hakkar et le Président directeur général de Pertamina, Nicke Widyawati, couvrira toute la chaîne de valeur des hydrocarbures, de l'amont à l'aval, a précisé la même source. Le potentiel de coopération inclurait, notamment, des projets existants et/ou nouveaux dans l’amont, l'approvisionnement en pétrole brut et en GPL, les énergies renouvelables et la recherche & développement, a ajouté le communiqué. "Nous nous félicitons de la signature de ce nouveau Mémorandum d’entente, qui démontre la volonté des deux parties de renforcer leurs relations existantes", a déclaré M. Hakkar, cité dans le communiqué, exprimant sa volonté de renforcer cette relation à travers l'examen et l'identificatio n avec Pertamina, "de nouvelles opportunités d'investissement dans le pétrole et le gaz en Algérie et à l'étranger, mutuellement bénéfiques". "Consciente des futurs enjeux environnementaux et économiques, la Sonatrach a déjà initié, en interne et en collaboration avec ses partenaires tels que Pertamina, la réflexion sur les transformations à opérer dans ses différentes activités, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre", a souligné M. Hakkar, assurant que "la conclusion de Mémorandum d’Entente confirme, une fois de plus, l'intérêt des compagnies pétrolières et gazières pour le domaine minier algérien". "Les compagnies nationales d’hydrocarbures tels que Pertamina et Sonatrach doivent être au premier plan de l'intérêt national, notamment en garantissant l’approvisionnement de l'énergie sur le marché domestique", a affirmé, de son côté, Mme Nicke Widyawatien.