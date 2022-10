L'Agence nationale algérienne pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) a annoncé, dimanche dans un communiqué, le lancement d'une plateforme numérique permettant l'accès aux données du sous-sol algérien. Baptisée "explorer l'Algérie aujourd'hui" (EXALT), cette plateforme a été lancée à l'occasion de la conférence et l'exposition internationales d'Abu Dhabi sur le pétrole "Adipec 2022", selon la même source. Cette plateforme numérique "entièrement intégrée", développée par SLB, une entreprise de solutions technologiques dans le secteur de l'énergie, "permet un accès mondial fluide, à tout moment et n'importe où, à l'ensemble des données du sous-sol algérien et des produits durables". Selon l'agence Alnaft, la plateforme "Exalt" constitue "une opportunité sans précédent, dans l'histoire du marché énergétique algérien, qui permet aux investisseurs d'explorer de nouveaux gisements, de prospecter et d'évaluer le potentiel du domaine national des hydrocarbures". Elle permet également de démontrer "la valeur des opportunités nationales en amont et de promouvoir les ressources en hydrocarbures de l'Algérie dans le monde entier, y compris, à travers de futurs appels d'offres", est-il souligné dans le communiqué. Le communiqué rappelle dans ce sens que l'Algérie a une longue histoire d'activités d'exploration et de production (E&P) de pétrole et de gaz qui remonte aux années 1950, soulignant que "ces activités ont produit une grande quantité de données numérisées, représentant l'un des principaux attributs concurrentiels de l'industrie pétrolière et gazière du pays". La plateforme Exalt est déployée en adéquation avec la loi 19-13 régissant les activités d'hydrocarbures et qui vise à encourager les partenariats internationaux dans ce secteur en introduisant notamment un régime fiscal simplifié et compétitif. S'agissant de la participation d'Alnaft à Adipec 2022, la même source a souligné que l'Algérie s'emploie "à développer et augmenter ses réserves à travers sa compagnie pétrolière nationale Sonatrach et des joint-ventures avec des compagnies pétrolières et des investisseurs internationaux", tout en relevant "qu'en termes de réserves potentielles, l'Algérie possède la dixième plus grande réserve de gaz naturel prouvée au monde avec la troisième plus grande réserve de gaz non conventionnel". Le président de l'Alnaft, Nour Eddine Daoud i, avait déclaré que "60% du potentiel en hydrocarbures en Algérie est sous-exploité ou carrément non-exploité et nécessite d'être développé", rappelle-t-on encore. L'Agence Alnaft, a été créée en vertu des dispositions de l'article 12 de la loi sur les hydrocarbures de 2002, dans l'objectif de promouvoir les investissements dans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures et évaluer le secteur minier relatif aux activités en amont, notamment en réalisant des études de bassin et en acquérant des données.