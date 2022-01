Ces instructions ont été données lors d’une visite inopinée effectuée par Zeghdar à l’entreprise publique "El Mahroussa" de production des huiles alimentaires où il a inspecté les différentes unités de production de l’huile de table, et ce après la relance de l’entreprise qui était à l’arrêt depuis deux ans, ajoute le communiqué.

A cette occasion, le ministre s’est enquis des quantités de production de l’usine estimé à 130 tonnes/jour et des modalités d’approvisionnement du marché en ce produit, ajoute la même source, précisant que le ministre a donné des instructions pour l’accélération du rythme de production, en incluant le travail pendant le weekend pour satisfaire la forte demande sur l’huile enregistrée récemment ".

Le ministre a insisté également sur la nécessité de parachever le projet de la deuxième ligne de production dans "les plus brefs délais", ce qui permettra d’augmenter les capacités globales de production de ladite usine à 400 tonnes/jour.

L’entreprise "El-Mahroussa" est l’une des filiales du groupe public des industries agroalimentaires "Agrodiv" après son transfert au secteur public commercial et industriel dans le cadre de la récupération des biens confisqués des personnes physiques et morales poursuivies par la justice ayant fait l’objet de décisions judiciaires définitives, et en application des instructions du président de la République et du plan d’action du Gouvernement visant à relancer toutes les entreprises à l’arrêt.