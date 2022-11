Huawei Télécommunication Algeria et l’École nationale supérieure d'énergie renouvelable, et développement durable ont procédé, jeudi à la signature à d’un “Mémorandum d’entente” portant la mise en place d’une « Huawei ICT Académie ».

Huawei avait signé en 2018, un mémorandum d’entente avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, visant la création de 30 Huawei ICT Académie. Aujourd’hui, Huawei a mis en place plus de 43 ICT académie à travers les différentes universités et établissements de l’Enseignement Supérieur à travers les différentes régions du pays. Aujourdhui, près de 1000 enseignants ont été certifiés et plus de 5000 étudiants également sont certifiés Huawei .

A travers Huawei accompagnera l’École nationale supérieure d'énergie renouvelable, et développement durable et facilitera la mise en œuvre du programme Académie d'excellence TIC, en mettant à la disposition de l’université les moyens humains nécessaires à la réalisation de cet objectif. Il est également question de mettre en place un portail d’accès à la plateforme d'apprentissage en ligne de l’Académie d'excellence TIC, dédié à cette école.

Dans le cadre de ce mémorandum, des vouchers nécessaires seront fournis pour passer les examens de certification, afin de permettre aux formateurs et aux étudiants de passer les certifications professionnelles HCIA/HCIP/HCIE.