Huawei est fier cette année, d’être à la 9ème place du classement BFGlobal500 « World’s Top 10 Most Valuable Brands 2022 ». Ainsi, Huawei arrive parmi les 10 marques les plus précieuses pour 2022 dans le rapport Brand Finance Global 500, de 2022 publié récemment. L'activité commerciale de Huawei a, d’ailleurs, permis à l'entreprise de plus que doubler sa position précédente de 15 dans le classement de Brand Finance l'année dernière, pour la neuvième cette année. Huawei a réussi à retrouver sa place parmi les 10 marques les plus précieuses au monde, grâce à des investissements accrus dans les entreprises technologiques locales ainsi qu'à son engagement à promouvoir l'innovation et le développement continu pour améliorer en permanence la compétitivité des produits et l'expérience des consommateurs, en plus de changer son orientation aux services cloud. Ces chiffres reflètent la grande force et les efforts inlassables déployés par Huawei pour poursuivre sa croissance à pas constants, alors que l'année 2021 a vu le lancement de nombreux appareils et technologies révolutionnaires qui ont renforcé sa présence dans cette liste. Huawei continue de lancer des appareils plus diversifiés qui conviennent à différentes catégories.

À propos Huawei Télécommunications Algerie Sarl:

Huawei Algérie emploie, aujourd'hui, plus de 350 personnes, dont 83% algériens. En seulement une année, Huawei Algérie a créé plus de 3 000 postes directs et indirects en Algérie.

A propos de « Brand Finance »

A souligner que le rapport annuel de « Brand Finance » est considéré, l'un des outils les plus importants pour évaluer les entreprises dans le monde, car il reflète la force des marques et les évalue en fonction de leur présence dans le monde et de leur propagation. Brand Finance évalue chaque année les marques mondiales pour publier son rapport, qui comprend les 500 marques les plus précieuses au monde, et c'est l'une des agences d'évaluation des marques mondiales les plus importantes et les plus crédibles.